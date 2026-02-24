A região Norte terá uma grande chance de chuva na quarta-feira (25), marcando a principal característica do tempo para o dia. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em São Miguel do Araguaia, com 27.9°C, Mundo Novo, com 27.8°C, e Novo Planalto, com 27.5°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Niquelândia, atingindo 20.2°C, e em Campinaçu, com 20.3°C.A umidade média na região será de 89.44%, com Amaralina apresentando os maiores índices de umidade em 97.0%. A probabilidade média de chuva alcança 63.17%, sendo mais elevada em Nova Crixás, com 95.0%, Santa Terezinha de Goiás, com 90.0%, e Minaçu, com 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Amaralina: máxima 26.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bonópolis: máxima 27.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Campinorte: máxima 26.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Campos Verdes: máxima 27.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Crixás: máxima 26.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Estrela do Norte: máxima 25.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Formoso: máxima 26.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Mara Rosa: máxima 25.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Minaçu: máxima 27.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 85.0%Montividiu do Norte: máxima 26.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Mozarlândia: máxima 27.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Mundo Novo: máxima 27.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Mutunópolis: máxima 26.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Niquelândia: máxima 24.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Nova Crixás: máxima 27.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Novo Planalto: máxima 27.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 27.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 27.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Trombas: máxima 26.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Uirapuru: máxima 26.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 26.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.