A região Norte deve registrar marcas bem elevadas nos termômetros nesta quarta-feira (26), com o sol predominando em todo o território. Entre as cidades com tardes mais quentes estão Mundo Novo, registrando máxima de 39,5°C, além de Novo Planalto e Nova Crixás, ambas com previsão de atingir 39,3°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais amenas da rodada ocorrem em Niquelândia, onde os termômetros marcam 20,9°C, e em Formoso, com 21,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em 33,29%, sendo que a maior taxa deve ser registrada em Uruaçu, com 48,0%. A chance média de chuva para a região é baixa, estimada em 4,23%, mas municípios como Bonópolis, Campinorte e Campos Verdes apresentam probabilidade de 10,0% de precipitação ao longo do dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 37,9°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 39,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 35,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 36,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 38,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 38,2°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 37,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 37,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 37,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 35,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 37,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 39,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 37,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 37,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 39,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 39,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 38,1°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 38,6°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 37,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 38,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 37,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.