A região Norte terá tempo de altas temperaturas para quarta-feira (27). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Mundo Novo, atingindo 34.4°C, seguido por Bonópolis e Mozarlândia, ambas com 34.0°C. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Niquelândia, com mínima de 17.1°C, e Uruaçu, com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 56.04%, com as cidades de Uruaçu e Niquelândia registrando os maiores índices, de 77.0% e 74.0% respectivamente. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é baixa, com 8.17%, sendo que cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte indicam até 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 34.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 33.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 31.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 34.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.