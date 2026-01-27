A região Norte terá um tempo com temperaturas amenas a elevadas para a quarta-feira (28), onde as máximas não atingem o patamar de altas temperaturas conforme os critérios estabelecidos. As cidades mais quentes serão Bonópolis com 32.6°C, São Miguel do Araguaia com 31.8°C e Mundo Novo com 31.4°C. Já as mais frias serão Campinaçu com 20.5°C e Niquelândia com 20.8°C.A umidade na região estará em níveis moderados a altos, com média de 74.52%. Bonópolis e São Miguel do Araguaia registrarão umidade de 88.0%, enquanto Mundo Novo terá 87.0%. A probabilidade de chuva é baixa na média regional (22.4%), embora algumas cidades possam apresentar índices maiores. Mozarlândia apresenta a maior probabilidade de chuva com 45.0%, seguida por Campinaçu e Minaçu, ambas com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 31.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 32.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 30.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 31.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 31.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 31.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Montividiu do Norte: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 30.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 31.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 30.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.