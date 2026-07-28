A região Norte vivencia um dia sob forte aquecimento nesta quarta-feira (29), com marcas térmicas elevadas predominando em todo o território. O município de Mundo Novo se destaca com o registro mais quente do dia, atingindo máxima de 37,2°C, acompanhado de perto por Bonópolis e Novo Planalto, que chegam a 36,8°C. Por outro lado, os termômetros registram marcas mais amenas nas primeiras horas em Niquelândia, com mínima de 18,6°C, e em Uruaçu, onde a menor temperatura é de 19,0°C.A umidade relativa do ar na região apresenta um patamar médio de 39,23%, tendo Uruaçu com o maior índice de 55,0%, seguida por Porangatu com 51,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a média regional fica em apenas 5,0%, sendo que a probabilidade máxima de precipitação não passa de 10,0% em municípios como Campinaçu, Campinorte e Formoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 36,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 35,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 36,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 32,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 34,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 36,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 36,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 35,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 35,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 34,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 33,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 35,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 36,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 37,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 35,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 34,7°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 36,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 36,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 35,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 35,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 36,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 34,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.