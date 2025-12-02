A região Norte terá uma grande chance de chuva para a quarta-feira (3). O tempo na região terá Bonópolis como a cidade mais quente, com 31.1°C, seguida por Porangatu e Santa Tereza de Goiás, ambas com 30.7°C. Já as cidades mais frias serão Campinaçu e Niquelândia, ambas com mínima de 20.7°C.A umidade média na região será de 83.06%, com Niquelândia, Porangatu e Santa Tereza de Goiás apresentando os maiores índices, atingindo 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 63.7%, com Bonópolis, Campinorte e Campos Verdes registrando as maiores chances de precipitação, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 31.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Campinaçu: máxima 27.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Campinorte: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Crixás: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Estrela do Norte: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Formoso: máxima 30.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Montividiu do Norte: máxima 30.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 29.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 27.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nova Crixás: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Porangatu: máxima 30.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Trombas: máxima 30.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Uruaçu: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.