A região Norte terá um tempo caracterizado por altas temperaturas para quarta-feira (3). As cidades mais quentes incluem Novo Planalto com máxima de 34.3°C, Bonópolis com 33.9°C e Mundo Novo com 33.8°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 17.8°C, e Uruaçu, com 19.0°C.A umidade média na região será de 51.21%, com Uruaçu e Niquelândia apresentando os maiores índices, de 70.0% e 68.0% respectivamente. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 10.77%, sendo que as maiores chances de precipitação ocorrerão em Estrela do Norte, Mozarlândia e Trombas, todas com 20.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 32.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 33.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.