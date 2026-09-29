A região Norte enfrentará um dia de calor intenso nesta quarta-feira (30), com os termômetros alcançando marcas muito elevadas em diversas localidades. Os maiores registros do dia devem ocorrer em Mundo Novo, com máxima de 39,5°C, Bonópolis, com 39,4°C, e Novo Planalto, que atinge 39,3°C. Já os momentos mais amenos da jornada se concentram em Niquelândia, que apresenta a menor mínima de 23,1°C, e Porangatu, com 23,6°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional fica em 41,0%, tendo Mozarlândia com o maior índice de 55,0%, seguida por Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 53,0%. O tempo seco predomina e a probabilidade média de chuva na região é de apenas 0,77%, sendo que a maior possibilidade de precipitação é observada em São Miguel do Araguaia, onde a chance chega a 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,9°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 38,2°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 39,4°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 35,6°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 37,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 38,9°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 38,3°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 38,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 38,4°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 37,3°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 37,5°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 38,6°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,4°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 39,5°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 40,9°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 38,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 36,7°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 39,0°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,9°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 39,3°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 38,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 38,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 39,0°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 38,8°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 38,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 39,0°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 37,6°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.