A região Norte terá grande chance de chuva na quarta-feira (31). As cidades mais quentes serão Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçu de Goiás, todas com máxima de 35.2°C. Já as mais frias serão Niquelândia, com mínima de 22.2°C, e Campinaçu, com 22.8°C.A umidade média na região ficará em 72.18%, com São Miguel do Araguaia registrando a maior umidade, com 87.0%, seguido por Campinaçu e Mozarlândia, ambos com 85.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 38.4%, mas o tempo em Bonópolis e Crixás aponta para 75.0% de chance de chuva, e em Mundo Novo a probabilidade é de 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Amaralina: máxima 33.2°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Bonópolis: máxima 33.9°C, mínima 24.8°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 27.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campinaçu: máxima 30.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Campinorte: máxima 34.1°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Campos Verdes: máxima 35.2°C, mínima 25.0°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 27.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 33.7°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 33.2°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Formoso: máxima 32.8°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 33.2°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.0°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Minaçu: máxima 32.6°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 32.8°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.8°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 39.8°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Mundo Novo: máxima 33.6°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 27.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 32.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Niquelândia: máxima 30.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Nova Crixás: máxima 33.6°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 27.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35.2°C, mínima 25.0°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 27.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 34.0°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 26.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34.0°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 26.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35.2°C, mínima 25.0°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 27.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.3°C, mínima 24.5°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 27.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.8°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 35.2°C, mínima 25.0°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 27.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 34.1°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.