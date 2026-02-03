A região Norte, para a quarta-feira (4), apresenta grande chance de chuva em diversas localidades. As temperaturas máximas registrarão 31.3°C em Bonópolis, 31.2°C em São Miguel do Araguaia e 30.6°C em Minaçu, marcando as cidades mais quentes. Já as mínimas serão mais baixas em Campinaçu, com 21.3°C, e em Niquelândia, atingindo 21.5°C.O tempo na região terá umidade média de 84.56%, com os maiores índices de umidade noturna em Bonópolis (94.0%), Estrela do Norte (93.0%) e Formoso (93.0%). A probabilidade de chuva para a região é de 51.2% em média, sendo que Bonópolis, Porangatu e Santa Tereza de Goiás registram as maiores probabilidades, com 75.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Bonópolis: máxima 31.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Campinorte: máxima 28.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Campos Verdes: máxima 30.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 28.2°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 30.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 29.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Minaçu: máxima 30.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Montividiu do Norte: máxima 30.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 28.6°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Mundo Novo: máxima 30.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 29.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Niquelândia: máxima 28.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Nova Crixás: máxima 30.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 30.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Trombas: máxima 30.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 30.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 28.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.