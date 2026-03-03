A região Norte terá grande chance de chuva na quarta-feira (4). O tempo será marcado por essa condição, com as temperaturas mais altas registradas em Mozarlândia, atingindo 30.5°C, seguida por Nova Crixás com 29.6°C e Crixás com 29.3°C. As mínimas do tempo serão observadas em Niquelândia, com 20.3°C, e em Campinaçu, que terá 20.7°C.A umidade média na região será de 85.79%, enquanto a probabilidade média de chuva alcançará 51.06%. Cidades como Bonópolis, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia apresentarão os maiores índices de umidade, todos com 94.0%. Para as chances de chuva, Formoso e Trombas se destacam com 90.0% de probabilidade, e Mara Rosa com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Amaralina: máxima 27.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Bonópolis: máxima 28.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Campinaçu: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Campinorte: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 29.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 29.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Estrela do Norte: máxima 27.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 27.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 28.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Montividiu do Norte: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 30.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 29.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Mutunópolis: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Nova Crixás: máxima 29.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Novo Planalto: máxima 28.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 27.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Trombas: máxima 27.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Uruaçu: máxima 28.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.