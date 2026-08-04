A região Norte terá um dia de predomínio de sol e sem aberturas para chuva nesta quarta-feira (5), registrando marcas térmicas amenas no início da jornada, com média mínima de 19,12°C. À tarde, o calor ganha força, com os termômetros alcançando até 35,9°C em Mundo Novo, enquanto Novo Planalto e Nova Crixás registram máximas de 35,7°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais fresco em Uruaçu, que marca a mínima de 16,9°C, e em Niquelândia, com 17,5°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 37,98%, com Uruaçu registrando o maior patamar de 56,0%, seguido por Porangatu com 51,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média na região é de apenas 0,19%, sendo que as maiores chances de chuva, embora bastante baixas, ocorrem em Campos Verdes e Santa Terezinha de Goiás, ambas com 5,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 34,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 35,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 31,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 33,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 34,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 34,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 34,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 34,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 33,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 32,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 34,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 35,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 35,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 34,4°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 33,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 35,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 35,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 34,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 34,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 34,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 35,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 33,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.