A região Norte terá grande chance de chuva na quarta-feira (6), com uma probabilidade média de 87%. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo com máxima de 34.6°C, Nova Crixás com 34.5°C e Mozarlândia com 34.4°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 18.3°C, e Uruaçu, com 18.9°C.A umidade média na região Norte será de 57.15%. As cidades com os maiores índices de umidade noturna são Porangatu e Uruaçu, ambas com 77%, e Mutunópolis com 73%. Apesar da alta probabilidade média regional de tempo chuvoso, com 87%, as cidades com as maiores probabilidades de chuva pontuais incluem Montividiu do Norte, com 10%, Formoso com 5% e Porangatu com 5%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 32.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 33.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 33.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 32.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 32.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 32.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 34.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 34.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 34.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 33.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 32.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 34.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.