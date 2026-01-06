A região Norte terá grande chance de chuva para a quarta-feira (7). O tempo será marcado por essa característica, com temperaturas máximas de 30.4°C em Bonópolis, 29.9°C em São Miguel do Araguaia e 29.8°C em Mundo Novo. Já as cidades mais frias serão Niquelândia, com mínima de 20.1°C, e Campinaçu, com 20.2°C.A umidade média na região ficará em 79.84%, com as maiores taxas de umidade em Campinaçu (92.0%), Porangatu (91.0%) e Santa Tereza de Goiás (91.0%). A probabilidade média de chuva para a região é de 49.6%, mas cidades como Formoso, Montividiu do Norte e Trombas apresentam uma probabilidade significativamente maior, de 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 30.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Campinaçu: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campinorte: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 29.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Mara Rosa: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 28.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Montividiu do Norte: máxima 29.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Mozarlândia: máxima 28.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Mundo Novo: máxima 29.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nova Crixás: máxima 29.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 29.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 29.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Uirapuru: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.