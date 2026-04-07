A região Norte apresentará grande chance de chuva na quarta-feira (8). As cidades com temperaturas máximas mais elevadas serão Mundo Novo, com 32.7°C, Nova Crixás, com 32.6°C, e Uirapuru, que alcançará 32.4°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com 20.8°C, e Campinaçu, com 21.8°C.A umidade média na região será de 75.33%, com as maiores taxas em Mozarlândia, Mutunópolis e Amaralina, todas com 89.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 29.9%, porém, o tempo em Novo Planalto e Montividiu do Norte apresenta 65.0% de chance de chuva, enquanto Mozarlândia tem 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Amaralina: máxima 31.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 32.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campinaçu: máxima 30.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 31.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 32.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 32.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 31.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 31.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 30.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 32.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 31.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 32.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 32.7°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 31.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 32.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Novo Planalto: máxima 32.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 31.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.0°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 31.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Uirapuru: máxima 32.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.