A região Norte terá um tempo de altas temperaturas na quarta-feira (8). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com 35.8°C, Bonópolis, com 35.6°C, e Novo Planalto, que registrará 35.4°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Niquelândia e Uruaçu, ambas com mínima de 17.1°C.A umidade média na região ficará em 43.27%, com Uruaçu apresentando a umidade mais alta. A probabilidade média de chuva é baixa, em 3.46%, sendo as maiores chances de tempo úmido em Campos Verdes, Niquelândia e Santa Terezinha de Goiás, com 10.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 34.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 35.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 31.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 33.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 34.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 34.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 34.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 34.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mara Rosa: máxima 33.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 32.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montividiu do Norte: máxima 34.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 35.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mundo Novo: máxima 35.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 34.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 33.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 35.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 35.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 34.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 34.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 34.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 33.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.