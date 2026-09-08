A região Norte terá, nesta quarta-feira (9), um dia com predomínio de sol e pouca variação de nuvens em grande parte do território. O calor se fará presente com destaque para Novo Planalto, que deve registrar máxima de 36,3°C, seguida por Bonópolis com 36,0°C e Porangatu com 35,9°C. Já os menores índices de temperatura devem ocorrer em Novo Planalto e Porangatu, onde a mínima prevista é de 22,3°C.A umidade relativa do ar apresenta média de 55,9% na região, sendo que os maiores índices ocorrem em Mozarlândia, com 73,0%, e em Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 72,0%. Com relação às chuvas, a probabilidade média para a região é de apenas 5,0%, mas os municípios de Campos Verdes, Mozarlândia e Mundo Novo lideram a possibilidade de precipitação com 15,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 35,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 35,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 36,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 32,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 33,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 35,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 34,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 35,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 35,4°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 34,2°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 34,6°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 35,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 34,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 35,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 35,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 33,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 35,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 36,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 35,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 35,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 35,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 35,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 34,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.