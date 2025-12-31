A região Norte terá uma grande chance de chuva para a quinta-feira (1), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás e Nova Iguaçu de Goiás, todas com máxima de 33.6°C. Já as mais frias serão Niquelândia, com mínima de 21.7°C, e Campinaçu, com 21.8°C.A umidade média na região ficará em 77.46%, com Porangatu e Santa Tereza de Goiás apresentando os maiores índices, ambos com 92.0%. A probabilidade de chuva é alta, com média de 71.3% para o tempo na região. Crixás se destaca com a maior probabilidade, atingindo 85.0%, seguida por Campos Verdes e Santa Terezinha de Goiás, com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 32.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 33.1°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 38.4°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Campinaçu: máxima 29.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campinorte: máxima 33.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Campos Verdes: máxima 33.6°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 32.9°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Estrela do Norte: máxima 32.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Formoso: máxima 29.7°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 32.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 30.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Montividiu do Norte: máxima 29.7°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 32.8°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 32.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 32.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Nova Crixás: máxima 32.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 30.5°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.9°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 29.7°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 33.6°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 33.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.