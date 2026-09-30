A região Norte registra nesta quinta-feira (1) um dia de forte aquecimento e possibilidade de instabilidades isoladas em diversos pontos. Os termômetros sobem de forma expressiva, registrando marcas extremas principalmente em Bonópolis e Mundo Novo, que atingem máxima de 39,7°C, seguidas de perto por Novo Planalto, com 39,6°C. No outro extremo, as menores temperaturas mínimas no início do dia se concentram em Mozarlândia, com 23,2°C, e Crixás, que apresenta 23,5°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 44,67%, sendo que Mozarlândia e Nova Crixás despontam com os maiores valores, registrando até 66,0% e 64,0%, respectivamente. Quanto às chuvas, a probabilidade geral média para a área é de 22,4%, mas a chance de precipitação é muito mais expressiva em locais como Mozarlândia e Nova Crixás, onde a probabilidade chega a 75,0%, seguida por Mundo Novo, com 70,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,9°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 45,0%Amaralina: máxima 38,3°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 30,0%Bonópolis: máxima 39,7°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 41,0°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 45,0%Campinaçu: máxima 35,5°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 37,5°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 35,0%Campos Verdes: máxima 38,9°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 60,0%Crixás: máxima 38,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 70,0%Estrela do Norte: máxima 38,4°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Formoso: máxima 38,5°C, mínima 25,8°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 37,4°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 25,0%Minaçu: máxima 37,4°C, mínima 25,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 38,7°C, mínima 26,1°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 26,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mozarlândia: máxima 38,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Mundo Novo: máxima 39,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 41,3°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Mutunópolis: máxima 38,5°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 30,0%Niquelândia: máxima 36,7°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Nova Crixás: máxima 39,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 40,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,9°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 45,0%Novo Planalto: máxima 39,6°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 41,0°C | sensação térmica mín 26,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 20,0%Porangatu: máxima 38,9°C, mínima 25,6°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 38,4°C, mínima 25,7°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 65,0%São Miguel do Araguaia: máxima 39,0°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 40,5°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 50,0%Trombas: máxima 38,5°C, mínima 26,1°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 26,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 39,0°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 65,0%Uruaçu: máxima 37,8°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 40,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.