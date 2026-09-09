A região Norte terá uma quinta-feira (10) de forte aquecimento, com uma média mínima de 20,68°C observada na região. As marcas mais elevadas do dia serão registradas em Mundo Novo, que desponta como o município mais quente com máxima de 36,8°C, seguido por Alto Horizonte e Nova Crixás, ambas com 36,5°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas ao amanhecer ocorrem em Niquelândia e Novo Planalto, que registram mínima de 20,0°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 50,85% na região, sendo que Mundo Novo registra o maior índice com 67,0%, seguido de perto por Mozarlândia com 66,0%. Quanto ao risco de chuva, o tempo segue seco com média de probabilidade de precipitação de apenas 2,6%, sendo que os maiores percentuais ficam restritos a 10,0% em Bonópolis, Estrela do Norte e Mundo Novo.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 36,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 35,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 36,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 33,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 35,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 36,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 35,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 35,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 36,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 35,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 35,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 36,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 36,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 36,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 35,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 34,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 36,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 36,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 36,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 35,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 36,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 36,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 35,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.