A região Norte terá grande chance de chuva na quinta-feira (11). Em relação às temperaturas, as cidades mais quentes incluem Porangatu com máxima de 29.6°C, Santa Tereza de Goiás com 29.6°C e Formoso com 29.2°C. As mínimas do tempo serão registradas em Niquelândia, atingindo 20.4°C, e Campinaçu com 20.5°C.A umidade média na região será de 84.32%. Niquelândia e São Miguel do Araguaia apresentarão os maiores índices de umidade, chegando a 94.0%, seguidas por Campinaçu com 93.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 33.4%, mas Formoso, Montividiu do Norte e Trombas terão uma probabilidade de chuva de até 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 28.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 27.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Campinorte: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 28.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 28.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 29.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 28.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Montividiu do Norte: máxima 29.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 28.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 28.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 27.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Nova Crixás: máxima 28.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 29.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 28.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.