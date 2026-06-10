A região Norte terá um tempo de altas temperaturas para amanhã, quinta-feira (11), com as máximas se destacando em Novo Planalto com 33.3°C, Montividiu do Norte com 33.0°C e Bonópolis com 32.8°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia com 20.0°C e Uruaçu com 21.1°C.A umidade média na região será de 63.44%, com Mundo Novo apresentando o maior índice, de 80.0%. A probabilidade média de chuva é de 10.67%, sendo Crixás a cidade com maior probabilidade de precipitação, de 25.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 32.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 30.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 31.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 30.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 31.3°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 30.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 32.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 31.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.