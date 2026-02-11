A região Norte terá uma grande chance de chuva na quinta-feira (12), que é a principal característica do tempo para esta data. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Bonópolis e Porangatu, ambas com 30.8°C, seguidas por Novo Planalto, com 30.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas ocorrerão em Niquelândia, marcando 19.1°C, e em Campinaçu, com 20.5°C.Em relação à umidade do tempo, a média regional fica em 82.31%, com Estrela do Norte e Mutunópolis apresentando os maiores índices, com 94.0%. As probabilidades de chuva são consideráveis, com média regional de 49.62%, mas cidades como Campinaçu, Formoso e Mara Rosa se destacam com 95.0% de chance de precipitação. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Amaralina: máxima 29.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 30.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 27.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 29.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 30.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Crixás: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Formoso: máxima 29.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 30.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Mundo Novo: máxima 30.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 30.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Niquelândia: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Novo Planalto: máxima 30.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 30.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.