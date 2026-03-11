A região Norte apresenta grande chance de chuva na quinta-feira (12), que é a principal característica do tempo para esta data. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 31.4°C, São Miguel do Araguaia, atingindo 31.3°C, e Bonópolis, com 31.2°C. As temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Niquelândia, marcando 20.8°C, e em Campinaçu, com 21.2°C.A umidade média na região será de 83.56%. Cidades como Estrela do Norte, Formoso e Mara Rosa terão umidade elevada, chegando a 93.0%. A probabilidade de chuva média é de 60.77%, com Niquelândia, Crixás e Nova Crixás apresentando as maiores chances de chuva, todas com 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 30.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Bonópolis: máxima 31.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Campinorte: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 30.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Crixás: máxima 30.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 95.0%Estrela do Norte: máxima 29.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Formoso: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Mara Rosa: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 30.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Montividiu do Norte: máxima 30.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Mozarlândia: máxima 31.1°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 31.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Mutunópolis: máxima 30.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Niquelândia: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 31.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 75.0%Novo Planalto: máxima 30.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Porangatu: máxima 30.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 90.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 85.0%Trombas: máxima 29.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Uirapuru: máxima 30.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 29.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.