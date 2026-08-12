A região Norte terá uma quinta-feira (13) com grande destaque para o calor e predomínio de sol, apresentando uma temperatura máxima média de 34,91°C. Os picos de calor devem ocorrer em Mundo Novo, com máxima de 36,4°C, em Nova Crixás, com 36,2°C, e em Bonópolis, que deve registrar 36,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas da região serão sentidas em Uruaçu, com mínima de 18,2°C, e em Niquelândia, onde os termômetros marcam 18,4°C.A umidade relativa do ar na região apresenta uma média de 40,4%, sendo que os maiores índices chegam a 55,0% nos municípios de Porangatu e Uruaçu. Já a probabilidade média de chuva para este dia é de apenas 5,77%, indicando a persistência do tempo seco na maior parte das localidades, com as chances mais altas de precipitação não passando de 10,0% em Campinaçu, Campinorte e Estrela do Norte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 35,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 34,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 36,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campinaçu: máxima 32,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campinorte: máxima 33,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 35,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 34,7°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 34,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 33,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 32,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 34,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 36,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 36,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mutunópolis: máxima 35,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 34,2°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 36,2°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 35,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 35,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 35,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 34,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 35,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 34,2°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.