A região Norte terá altas temperaturas na quinta-feira (14). As máximas alcançarão 34.0°C em Mundo Novo, 33.7°C em Uirapuru e 33.6°C em Bonópolis, destacando o tempo quente. As mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com 20.4°C, e em Campinaçu, com 21.2°C.A umidade média na região Norte será de 64.85%, com cidades como Porangatu alcançando 82.0% e Novo Planalto com 81.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 10.38%. As maiores chances pontuais são de 20.0% em Estrela do Norte e Mara Rosa.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 33.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 32.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 33.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.