A região Norte, para quinta-feira (15), terá um tempo de altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Bonópolis, com 34.8°C, Mundo Novo, com 34.7°C, e Porangatu, também com 34.7°C. Já as cidades mais frias serão Niquelândia, registrando 21.2°C, e Campinaçu, com 21.6°C.A umidade média na região ficará em 59.92%, com Mozarlândia apresentando os maiores índices, atingindo 76.0% à noite. As probabilidades de chuva são baixas, com média de 7.4% para a região, sendo Minaçu a cidade com a maior probabilidade de chuva, de 25.0% à noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 33.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 34.8°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 34.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 33.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 33.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 33.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 33.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Montividiu do Norte: máxima 33.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mundo Novo: máxima 34.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 31.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 34.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 34.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.6°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 34.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.