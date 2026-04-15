A região Norte terá grande chance de chuva na quinta-feira (16), com o tempo chuvoso predominando em algumas áreas. Montividiu do Norte se destaca com 90% de probabilidade de chuva à noite, e Trombas apresenta 65% de probabilidade para o mesmo período. As cidades com as temperaturas mais elevadas serão Mundo Novo, com máxima de 32.5°C, Nova Crixás (32.3°C) e Mozarlândia (31.9°C). Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Niquelândia, com mínima de 20.8°C, e Campinaçu, registrando 21.3°C.A umidade média na região ficará em torno de 70.5%, com Bonópolis, Formoso e Montividiu do Norte atingindo 84.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva para a região é de 29.13%. As cidades com maior probabilidade de chuva incluem Montividiu do Norte, com 90%, Trombas, com 65%, e Campinorte, com 55%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 31.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Amaralina: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 30.0%Bonópolis: máxima 31.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campinaçu: máxima 29.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Campos Verdes: máxima 31.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Crixás: máxima 31.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Estrela do Norte: máxima 30.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Formoso: máxima 30.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Mara Rosa: máxima 30.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Minaçu: máxima 31.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Montividiu do Norte: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Mozarlândia: máxima 31.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Mundo Novo: máxima 32.5°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mutunópolis: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Niquelândia: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Nova Crixás: máxima 32.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Novo Planalto: máxima 31.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.7°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 30.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 31.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Uruaçu: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.