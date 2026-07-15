A região Norte terá tempo aberto e ensolarado nesta quinta-feira (16), apresentando temperatura máxima média de 33,22°C e mínima média de 20,48°C. O calor deve ser mais intenso em Mundo Novo, que alcança máxima de 34,6°C, seguida por Mozarlândia, com 34,5°C, e Nova Crixás, com 34,4°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas para o período devem ocorrer em Niquelândia, com 17,2°C, e em Campinaçu, com 18,3°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar média de 46,44%, sendo que os maiores índices esperados ocorrem em Porangatu e Uruaçu, que atingem máxima de 56,0%, além de Mundo Novo, com 55,0%. Já a probabilidade de chuva é de 0,0%, mantendo o quadro de estiagem em cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 33,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 34,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 30,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 32,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 33,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 33,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 33,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 33,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 32,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 31,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 33,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 34,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 34,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 33,3°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 31,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 34,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 34,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 33,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 33,4°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 33,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 33,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 32,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.