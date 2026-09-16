A região Norte enfrentará uma jornada sob forte calor nesta quinta-feira (17), apresentando marcas bem elevadas nos termômetros de diversas localidades. Os picos de temperatura máxima devem ser registrados em Mundo Novo, com 39,8°C, Bonópolis, que deve atingir 39,6°C, e Novo Planalto, com 39,5°C. Em contrapartida, as marcas mais amenas do dia ficam por conta de Niquelândia, com mínima de 24,3°C, e Mundo Novo, com 24,5°C.A umidade relativa do ar média na região deve ficar em 37,42%, com os maiores índices previstos para Mozarlândia e Mundo Novo, que devem alcançar 47,0%. Já a probabilidade média de chuva é de apenas 4,23%, sendo que os maiores índices de possibilidade de precipitação chegam a 10,0% em municípios como Campinaçu, Mundo Novo e Uruaçu.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,7°C, mínima 26,3°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 38,3°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 39,6°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 35,4°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 36,9°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 38,8°C, mínima 26,3°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 38,3°C, mínima 26,0°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 38,4°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 38,6°C, mínima 25,9°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 37,3°C, mínima 25,7°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 37,9°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 38,8°C, mínima 26,2°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mozarlândia: máxima 38,8°C, mínima 25,7°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mundo Novo: máxima 39,8°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 38,6°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 35,9°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 39,4°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,7°C, mínima 26,3°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 39,5°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 38,8°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 38,5°C, mínima 25,8°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,6°C, mínima 26,3°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 26,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 39,2°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 38,6°C, mínima 26,3°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 38,9°C, mínima 26,0°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 37,0°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.