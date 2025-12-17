A região Norte terá grande chance de chuva para a quinta-feira (18). As temperaturas máximas na região serão de 30.1°C em Bonópolis, 29.0°C em Mundo Novo e 29.0°C em Nova Crixás. As cidades com as temperaturas mínimas mais baixas incluem Niquelândia com 21.1°C e Campinaçu com 21.3°C.A umidade média na região Norte será de 86.22%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas em Bonópolis, Campinaçu e Campos Verdes, todas com 75.0% de chance. Os maiores índices de umidade serão observados em Bonópolis, Campinaçu e Estrela do Norte, todos com 94.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Amaralina: máxima 28.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Bonópolis: máxima 30.1°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 27.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Campos Verdes: máxima 28.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 28.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 28.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Formoso: máxima 26.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 28.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Minaçu: máxima 26.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Montividiu do Norte: máxima 26.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 28.7°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Mundo Novo: máxima 29.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Niquelândia: máxima 26.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Nova Crixás: máxima 29.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 28.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 27.9°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Trombas: máxima 26.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 28.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 27.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.