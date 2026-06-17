A região Norte terá tempo de altas temperaturas para a quinta-feira (18). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo e Novo Planalto, ambas com 35.0°C, e Bonópolis com 34.8°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 18.9°C, e Uruaçu, com 19.8°C.A umidade média na região Norte ficará em torno de 52.85%, com a cidade de Uruaçu apresentando os maiores índices de umidade noturna, chegando a 73.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, apenas 6.73%, mas algumas localidades podem ter chances um pouco maiores. Campinaçu, por exemplo, registra 35.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 33.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 31.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 34.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 34.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 33.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 33.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 32.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 34.3°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 34.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 35.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 34.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 32.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 34.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 35.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 34.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 34.1°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 34.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 32.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.