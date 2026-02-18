A região Norte terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (19). O tempo indica que as temperaturas máximas mais elevadas serão de 31.5°C em Mundo Novo, 31.3°C em Bonópolis e 31.0°C em Novo Planalto. As cidades com as menores temperaturas mínimas serão Niquelândia, com 20.7°C, e Campinaçu, com 20.9°C.A umidade média na região Norte será de 80.38%, com Bonópolis, Formoso e Mutunópolis apresentando os maiores índices, de 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 62.88%, com Mundo Novo, Porangatu e São Miguel do Araguaia registrando as maiores probabilidades, de 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 70.0%Bonópolis: máxima 31.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Campinaçu: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 30.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 30.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Estrela do Norte: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Formoso: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 28.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Montividiu do Norte: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 30.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 31.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 90.0%Mutunópolis: máxima 30.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Niquelândia: máxima 28.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Crixás: máxima 30.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Novo Planalto: máxima 31.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Porangatu: máxima 29.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 80.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Trombas: máxima 28.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 30.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%Uruaçu: máxima 29.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.