A região Norte terá grande chance de chuva na quinta-feira (19). O tempo apresentará máximas de 31.4°C em Mundo Novo, 31.3°C em Bonópolis e 31.2°C em Novo Planalto. As cidades mais frias serão Niquelândia, com mínima de 20.4°C, e Campinaçu, com 21.0°C.A umidade média na região será de 81.79%, com as maiores taxas em Santa Terezinha de Goiás, Alto Horizonte e Nova Iguaçu de Goiás, todas com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 39.62%, mas algumas cidades têm índices bem maiores, como Mundo Novo com 80.0%, Mozarlândia com 65.0% e Campinaçu com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Amaralina: máxima 30.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Bonópolis: máxima 31.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Campinaçu: máxima 28.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Campos Verdes: máxima 31.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Crixás: máxima 30.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 30.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Mara Rosa: máxima 30.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 30.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 31.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mundo Novo: máxima 31.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 80.0%Mutunópolis: máxima 30.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Niquelândia: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Nova Crixás: máxima 31.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Novo Planalto: máxima 31.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Porangatu: máxima 30.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 31.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Trombas: máxima 30.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Uirapuru: máxima 30.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 30.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.