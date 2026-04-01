A região Norte terá grande chance de chuva na quinta-feira (2). O tempo indicará as maiores temperaturas em Minaçu, com máxima de 29.4°C, Mozarlândia com 28.9°C e Uruaçu com 28.8°C. As menores temperaturas serão observadas em Niquelândia, atingindo 20.3°C, e em Campinaçu, com 20.9°C.A umidade média na região Norte ficará em 85.96%, com destaque para Montividiu do Norte (99.0%), Mundo Novo (97.0%) e Porangatu (97.0%). A probabilidade média de chuva será de 44.9%, sendo que Santa Terezinha de Goiás (95.0%), São Miguel do Araguaia (80.0%) e Novo Planalto (70.0%) apresentam as maiores chances de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 28.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 28.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Campinaçu: máxima 27.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campinorte: máxima 28.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 28.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 27.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 28.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mara Rosa: máxima 27.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 28.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 99.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mozarlândia: máxima 28.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 28.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Nova Crixás: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Novo Planalto: máxima 27.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Porangatu: máxima 28.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 95.0%São Miguel do Araguaia: máxima 27.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Trombas: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 28.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 28.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.