A região Norte terá um tempo marcado por altas temperaturas na quinta-feira (2). As cidades mais quentes incluem Novo Planalto com máxima de 34.1°C, Mundo Novo com 34.0°C e Bonópolis com 33.8°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Niquelândia, atingindo 16.7°C, e Uruaçu com 17.1°C.A umidade média na região será de 45.0%, com as maiores umidades noturnas em Uruaçu (68.0%), Niquelândia (62.0%) e Campinorte (59.0%). Quanto à chuva, a probabilidade média é baixa, em torno de 1.83%, com Bonópolis, Campinorte e Mozarlândia apresentando as maiores probabilidades noturnas, de 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 32.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 33.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 33.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Estrela do Norte: máxima 32.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 33.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 33.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 34.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 33.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 33.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 31.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.