A região Norte para quinta-feira (21) terá um tempo com altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Novo Planalto com 34.8°C, Mundo Novo com 34.6°C e Bonópolis com 34.5°C, enquanto as mais frias incluem Niquelândia com 19.1°C e Campinaçu com 20.8°C.A umidade média na região ficará em 55.96%, com destaque para Uruaçu (74.0%), Mundo Novo (72.0%) e Niquelândia (71.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.42%, sendo Bonópolis (10.0%), Campinaçu (10.0%) e Campinorte (10.0%) as cidades com maior índice.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.7°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 34.2°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 34.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 34.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 31.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 34.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.9°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 34.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 33.9°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 34.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.