A região Norte terá um tempo com grande chance de chuva na quinta-feira (22), com a probabilidade média de precipitação atingindo 65,8%. As cidades mais quentes incluem Formoso, Montividiu do Norte e Trombas, todas com máxima de 27.1°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas serão Niquelândia, com mínima de 19.9°C, e Campinaçu, registrando 20.2°C.A umidade média na região ficará em 88,3%, com cidades como Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás e Crixás atingindo 93,0% de umidade. A probabilidade de chuva é alta, sendo mais elevada em Bonópolis, Campinorte, Campos Verdes, Crixás, Mozarlândia, Mundo Novo, Niquelândia, Nova Crixás, Nova Iguaçu de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, São Miguel do Araguaia, Uirapuru e Uruaçu, onde a chance de precipitação alcança 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 25.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Amaralina: máxima 25.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 27.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 25.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Campinorte: máxima 25.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 26.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 26.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 25.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Formoso: máxima 27.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mara Rosa: máxima 25.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Minaçu: máxima 26.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 27.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 26.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mundo Novo: máxima 26.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mutunópolis: máxima 25.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Niquelândia: máxima 24.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Nova Crixás: máxima 26.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 26.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 26.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 27.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Uirapuru: máxima 26.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 25.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.