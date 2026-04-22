A região Norte terá um tempo marcado por temperaturas elevadas para a quinta-feira (23). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, registrando 33.9°C, Uirapuru com 33.7°C e Bonópolis alcançando 33.5°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Niquelândia, com mínima de 19.2°C, e Uruaçu, com mínima de 20.0°C.Em relação à umidade e à chuva, a umidade média na região será de 54.73%, com Bonópolis e São Miguel do Araguaia apresentando os índices mais altos, ambos com 68.0% de umidade noturna. A probabilidade de chuva é baixa em toda a região, com média de 10.0%, e cidades como Bonópolis, Campinaçu e Campinorte também registram 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 31.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 32.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 32.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.