A região Norte terá um dia de calor intenso nesta quinta-feira (23), com predomínio de sol em grande parte do território. Os índices mais elevados de temperatura devem ocorrer em Mundo Novo, com máxima de 36,7°C, Nova Crixás, com 36,4°C, e Bonópolis, que atinge 36,3°C. Em contrapartida, os termômetros registrarão marcas mais amenas em Uruaçu, com mínima de 18,0°C, e Mutunópolis, onde a menor temperatura esperada é de 18,7°C.O nível médio de umidade relativa do ar na região deve ficar em torno de 39,46%, tendo como destaques as cidades de Uruaçu, com 56,0%, e Porangatu, com 53,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a expectativa média para a região é quase nula, fixando-se em 0,1%, sendo que a maior probabilidade de precipitação se limita a Santa Tereza de Goiás, com apenas 5,0%, o que confirma a permanência do tempo seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 35,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 34,9°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 36,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 32,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 33,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 35,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 35,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 34,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 34,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 33,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 32,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 35,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 36,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 36,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 35,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 33,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 36,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 36,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 35,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 35,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 33,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.