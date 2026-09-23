A região Norte inicia a quinta-feira (24) sob forte calor, com os termômetros registrando índices elevados na maior parte das localidades. Entre as cidades com as máximas mais expressivas estão Mundo Novo, com 40,4°C, Bonópolis, com 40,3°C, e Novo Planalto, com 40,0°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia se concentram em Niquelândia e Mozarlândia, que registram mínimas de 23,1°C e 24,1°C, respectivamente.A umidade média do ar na região fica em 38,69%, com destaque para Mozarlândia, que atinge o maior índice de 54,0%. Em relação às chuvas, o tempo seco deve predominar, já que a probabilidade média de precipitação é de apenas 9,42%, com a maior expectativa em Montividiu do Norte, que apresenta 20,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 39,6°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 38,9°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 40,3°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Campinaçu: máxima 35,7°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Campinorte: máxima 37,7°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 39,7°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 39,0°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 39,0°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 39,0°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 38,0°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Minaçu: máxima 37,3°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 38,7°C, mínima 25,9°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 26,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 39,0°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 40,4°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 40,8°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 39,2°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 36,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Nova Crixás: máxima 39,8°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 39,6°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 40,0°C, mínima 25,7°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Porangatu: máxima 39,4°C, mínima 25,2°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 39,1°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 39,7°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 39,8°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 38,7°C, mínima 25,7°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 39,8°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 37,9°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.