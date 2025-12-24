A região Norte terá grande chance de chuva na quinta-feira (25), caracterizando um tempo com alta probabilidade de precipitação. As cidades mais quentes serão Bonópolis, com máxima de 30.8°C, Porangatu, com 30.7°C, e Santa Tereza de Goiás, também com 30.7°C. Já as cidades mais frias serão Niquelândia, com mínima de 20.8°C, e Campinaçu, com 21.2°C.A umidade média na região será de 79.52%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas para Formoso, Montividiu do Norte e Trombas, todas com 85.0% de chance. Cidades como Bonópolis, Campos Verdes e Estrela do Norte podem registrar picos de umidade de 93.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Amaralina: máxima 29.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Bonópolis: máxima 30.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Campinaçu: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 30.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 30.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Crixás: máxima 30.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Estrela do Norte: máxima 29.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Formoso: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 29.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Minaçu: máxima 29.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Mozarlândia: máxima 30.3°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Mundo Novo: máxima 30.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Mutunópolis: máxima 28.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Niquelândia: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 30.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Porangatu: máxima 30.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.6°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Trombas: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 30.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Uruaçu: máxima 30.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.