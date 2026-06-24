A região Norte, para a quinta-feira (25), terá altas temperaturas como principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Novo Planalto com 34.9°C, Bonópolis com 34.5°C e Porangatu com 34.5°C. As cidades mais frias serão Mozarlândia com 17.8°C e Niquelândia com 18.3°C.A umidade média na região ficará em 50.17%, com Uruaçu registrando a maior umidade com 69.0%. A probabilidade média de chuva é de 7.02%, sendo as cidades de Bonópolis, Campinorte e Campos Verdes as que apresentam as maiores chances, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 34.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 31.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 33.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 34.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 34.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 34.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mozarlândia: máxima 33.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 34.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 32.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 34.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 34.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uirapuru: máxima 34.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.