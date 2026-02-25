A região Norte terá grande chance de chuva nesta quinta-feira (26), caracterizando o tempo da data. As cidades com as temperaturas mais elevadas incluem Mundo Novo, com máxima de 27.5°C, São Miguel do Araguaia, com 27.2°C, e Mozarlândia, que registra 27.1°C. Em contraste, as temperaturas mais baixas serão sentidas em Niquelândia, com mínima de 20.2°C, e Campinaçu, que marca 20.5°C.A umidade média na região é de 92.17%, com cidades como Estrela do Norte, Formoso e Santa Tereza de Goiás podendo registrar até 98%. A probabilidade média de chuva está em 68.37%, com destaque para Estrela do Norte, Mozarlândia e Mutunópolis, onde a probabilidade de precipitação atinge 95%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Amaralina: máxima 25.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 27.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 24.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Campinorte: máxima 25.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 26.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Crixás: máxima 26.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 25.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 91.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Formoso: máxima 25.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Mara Rosa: máxima 25.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Minaçu: máxima 26.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Montividiu do Norte: máxima 25.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 27.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Mundo Novo: máxima 27.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 25.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Niquelândia: máxima 24.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Nova Crixás: máxima 26.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 95.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Novo Planalto: máxima 26.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 26.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%São Miguel do Araguaia: máxima 27.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Trombas: máxima 25.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 26.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 25.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.