A região Norte do país tem uma grande chance de chuva para a quinta-feira (26). O tempo será marcado por essa característica, com Novo Planalto registrando a temperatura máxima de 28.9°C, seguido por Bonópolis e Mundo Novo, ambos com 28.8°C. As temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Niquelândia, com 20.3°C, e em Campinaçu, que terá 20.6°C.A umidade média na região ficará em 84.69%, com Minaçu e Montividiu do Norte apresentando os maiores índices, de 94.0%. Já a probabilidade média de chuva alcança 42.21%. Cidades como Estrela do Norte e Montividiu do Norte podem ter 95.0% de chance de chuva, enquanto Mara Rosa tem 90.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 27.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campinorte: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 28.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Crixás: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Estrela do Norte: máxima 27.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 28.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 27.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Montividiu do Norte: máxima 28.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Mozarlândia: máxima 28.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mutunópolis: máxima 27.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 27.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Nova Crixás: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Novo Planalto: máxima 28.9°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Porangatu: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 28.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Uruaçu: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.