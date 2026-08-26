A região Norte deve registrar marcas elevadas nos termômetros nesta quinta-feira (27), com calor intenso predominando ao longo de todo o período. Entre as áreas mais quentes, Mundo Novo deve atingir a máxima de 38,8°C, seguido por Novo Planalto, com 38,7°C, e Bonópolis, com máxima de 38,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais amenas são esperadas em Niquelândia, que pode registrar até 20,9°C, e em Uruaçu, com mínima de 21,7°C.A umidade relativa média do ar deve ficar em torno de 38,48%, registrando seus índices mais elevados em Uruaçu, com 54,0%, e em Niquelândia e Porangatu, ambas com 50,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é de apenas 3,75%, sendo que a possibilidade de precipitação não passa de 10,0% em municípios como Campinaçu, Campinorte e Formoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 37,9°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Amaralina: máxima 37,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 38,6°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campinorte: máxima 36,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 37,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 37,7°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 37,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 37,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 36,6°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 35,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 37,5°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 38,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mutunópolis: máxima 37,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 36,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 38,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 37,9°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Novo Planalto: máxima 38,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 37,7°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,8°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 37,3°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 38,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 36,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.