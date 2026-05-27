A região Norte terá tempo predominantemente quente para a quinta-feira (28). As cidades mais quentes incluem Novo Planalto, com máxima de 33.6°C, Mundo Novo, registrando 33.4°C, e Bonópolis, que alcança 33.3°C. Já as temperaturas mais amenas são esperadas em Niquelândia, com mínima de 17.3°C, e Uruaçu, com 19.3°C.A umidade média na região será de 56.98%. Uruaçu destaca-se com a maior umidade, chegando a 78.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 10.0%, com Bonópolis, Campinaçu e Campinorte registrando os maiores índices.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 32.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 32.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 32.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 32.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 32.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 32.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.