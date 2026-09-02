A região Norte enfrentará um dia de calor intenso nesta quinta-feira (3), com a média geral das temperaturas máximas estimada em 37,81°C. Os extremos de temperatura no período da tarde devem se concentrar em Mundo Novo, cuja máxima alcança 39,1°C, seguido de perto por Bonópolis e Novo Planalto, ambos com previsão de 39,0°C. Já os índices mais baixos serão sentidos em Niquelândia, onde os termômetros iniciam em 23,2°C, e em Uruaçu, com mínima de 23,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional ficará em torno de 44,02%, com os maiores valores previstos para Mundo Novo, que atinge até 57,0%, e Nova Crixás, que chega a 56,0%. O tempo seco predomina no território, refletido em uma probabilidade média de chuva de apenas 4,62%. Ainda assim, há uma chance de precipitação de até 15,0% em cidades como Mozarlândia, Porangatu e Montividiu do Norte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,3°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 37,7°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 39,0°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 34,8°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 36,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 38,4°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 37,9°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Estrela do Norte: máxima 37,7°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Formoso: máxima 37,9°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Mara Rosa: máxima 36,5°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 36,8°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 38,2°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Mozarlândia: máxima 38,3°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Mundo Novo: máxima 39,1°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 40,7°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mutunópolis: máxima 38,0°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 35,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 38,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,3°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 39,0°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 38,3°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,8°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,3°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 38,5°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 38,0°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 38,6°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Uruaçu: máxima 36,8°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.