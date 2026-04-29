A região Norte terá tempo de temperaturas elevadas para quinta-feira (30). As cidades mais quentes serão Mundo Novo com 33.9°C, Bonópolis com 33.8°C e Novo Planalto com 33.7°C. Já as cidades mais frias incluirão Niquelândia com 18.9°C e Minaçu com 19.7°C.A umidade média na região será de 53.02%. Minaçu, com 73.0% à noite, terá a maior umidade, seguida por Porangatu e Trombas com 66.0% à noite. Quanto à chance de chuva, a média regional é de 8.08%, sendo as maiores probabilidades observadas em Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 32.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 33.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinaçu: máxima 30.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 31.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Crixás: máxima 32.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 31.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 32.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 33.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 32.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 30.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 33.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Porangatu: máxima 32.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 32.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.