A região Norte terá uma tarde de calor intenso nesta quinta-feira (30), com os termômetros alcançando marcas bastante elevadas em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar os maiores índices estão Mundo Novo, com máxima de 37,6°C, Novo Planalto, com 37,3°C, e Bonópolis, que deve atingir 37,2°C. Já as temperaturas mínimas mais amenas ocorrem em Uruaçu, com 19,4°C, e Niquelândia, com 19,5°C.O tempo na região deve permanecer seco, com a umidade relativa média estimada em 36,23%. Uruaçu deve registrar o índice mais elevado de umidade, chegando a 53,0%, enquanto Campinorte e Porangatu devem registrar até 47,0%. A probabilidade média de chuva é baixa, calculada em 6,83%, sendo que Bonópolis, Campinorte e Campos Verdes apresentam as maiores chances de precipitação do dia, que não passam de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 36,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 36,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 37,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campinaçu: máxima 33,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 34,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campos Verdes: máxima 36,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 36,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 35,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 35,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 34,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 34,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 36,4°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 37,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mundo Novo: máxima 37,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 36,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 34,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 37,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 37,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 36,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 36,2°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 36,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 35,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.